Remy Cabella ne comprend pas l’arbitrage d’Auxerre-Lille

« Nous aurions dû gagner 4-0, 5-0. »

Telle est la conclusion de Paulo Fonseca, plus que frustré après le match nul concédé par son Lille à Auxerre à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Devant les médias, l’entraîneur du Losc a en effet fait part de son incompréhension au regard de la domination de son équipe et des opportunités manquées : « Il y a eu des occasions franches en notre faveur, sept ou huit, qui auraient dû nous permettre de l’emporter. Ce n’est pas une question de caractère, mais c’est l’histoire de notre championnat : avoir beaucoup de possibilités, et à la fin… C’est comme ça, il y avait de la déception dans le vestiaire. »

De son côté, Rémy Cabella s’est justifié par rapport au penalty qu’il a concédé et qui a mené à l’égalisation de l’AJA : « J’y suis allé pour défendre, et je l’effleure… Peut-être qu’à vitesse réelle, on pense qu’il y a penalty. Mais il joue bien le coup, et je ne pense pas que cela méritait le péno. Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre ne va pas voir la vidéo et c’est dommage de ne pas pouvoir discuter avec l’arbitre, qu’il y ait un échange… »

Etre efficace dans les deux surfaces, la base du foot.

Auxerre ralentit Lille