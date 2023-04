Auxerre ralentit Lille

Auxerre 1-1 Lille

Buts : Niang (SP 62e) pour Auxerre // David (SP 36e) pour le LOSC

Surprise : Lille a encore manqué le coche !

Dans un stade de l’Abbé-Deschamps chauffé à blanc, qui espère un quatrième succès de suite de ses héros, le LOSC a perdu deux nouveaux points dans la course à l’Europe (1-1). Les Lillois vont pourtant dominer ce premier acte dès l’entame : trouvé par Edon Zhegrova, Jonathan David fait passer quelques sueurs froides en trouvant le poteau droit de Donovan Léon au bout de dix minutes. Rebelote vingt minutes plus tard, quand le Canadien voit sa tentative détournée par Jubal (sur le montant gauche cette fois), puis Zhegrova buter sur un Gideon Mensah héroïque sur sa ligne. La délivrance pour les Dogues arrive sur le corner qui suit, Mbaye Niang détournant de la main une tête d’André Gomes. Penalty tiré plein centre par David, vingt-et-unième but de la saison, Lille est devant (0-1, 36e).

En seconde période, le LOSC continue sa marche en avant, mais Angel Gomes ou encore David manquent de mettre les leurs à l’abri. Comme souvent, l’équipe de Paulo Fonseca passe son tour et va laisser son adversaire du jour revenir : Rémy Cabella accroche le pied de Mohamed M’Changama et offre le soin à Niang d’égaliser sur penalty à son tour (1-1, 62e). La dernière demi-heure voit les deux équipes se rendre coup pour coup, Léon sort un miracle sur une tête de David, tandis qu’Isak Touré, à la limite du hors-jeu, manque d’offrir la victoire à Auxerre sur un contre éclair et un centre parfait de Mathis Abline. Au coup de sifflet final, Lille ne met pas la pression sur Monaco et Lens, tandis qu’Auxerre prend provisoirement quatre points d’avance sur la zone rouge et se rapproche du maintien.

Auxerre (3-4-3) : Léon – Jeanvier, Jubal, Touré – Raveloson, M’changama, Touré, Mensah – Hein (Perrin, 75e), Niang, Da Costa (Autret, 74e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Ismaily (Bayo, 87e), Alexsandro, Fonte, Diakité – André Gomes (Baleba, 90e), Angel Gomes – Bamba (Weah, 78e), Cabella, Zhegrova – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

