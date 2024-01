Cinq ans après, M’Baye Niang fait son retour en Italie

M’Baye aux corneilles.

Absent des terrains depuis plus d’un mois car en conflit avec sa direction, M’Baye Niang (29 ans) continue de bourlinguer et va connaître son cinquième club en quatre saisons depuis son départ de Rennes. Évoluant depuis août en Turquie, à l’Adana Demirspor, l’attaquant sénégalais (absent de la CAN) s’est en effet engagé avec Empoli jusqu’en juin, contre seulement 250 000 euros.

🎥👀 M'Baye is here💪 pic.twitter.com/5BaOcuszg4 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 31, 2024

En 16 rencontres de Süper Lig, l’ancien Auxerrois a été plutôt efficace, facturant 8 réalisations en 16 matchs. Mais la situation financière du club, particulièrement instable, l’a tout simplement fait fuir, lui qui a connu jusqu’à 4 mois de retards de paiement. Empoli n’est autre que la quatrième écurie italienne de Niang, après l’AC Milan, le Genoa et le Torino. Des expériences pour le moins mitigées.

