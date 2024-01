Pas payé, Mbaye Niang souhaite quitter la Turquie

Comme tout le monde, Mbaye Niang a des factures à payer.

En proie à des retards de paiements, Mbaye Niang n’est absolument pas certain de rester à l’Adana Demirspor (D1 turque). Malgré des statistiques intéressantes en ce début de saison (8 buts et 2 passes décisives en 20 matchs), les problèmes extra-sportifs « l’empêchent d’être focalisé sur le terrain » comme il l’explique à L’Équipe. Rester en Turquie jusqu’à la fin de la saison est tout de même une option : « Mon expérience se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant, titulaire et la vie est agréable aussi ». Mais les retards de paiements qui peuvent être conséquents, «jusqu’à quatre mois», sont un vrai frein dans la vie de l’international sénégalais.

Après avoir communiqué à ses dirigeants son « envie de partir », Mbaye Niang s’est retrouvé hors du groupe pour la première fois de la saison à l’occasion du match face à Antalyaspor. Il souhaite mettre fin à cette histoire et trouver une solution avec une volonté claire : « J’aimerais bien revenir en Ligue 1, c’est une priorité pour moi car c’est un Championnat que je connais et où j’ai été performant ». La situation devrait se décanter prochainement car il a été approché par plusieurs clubs : « J’ai des contacts concrets mais surtout en Russie, en Italie, en Arabie saoudite. On a également des discussions en France pour voir comment on peut faire. »

On espère qu’il a pas trop dû serrer la ceinture quand même.

Kemen résilie son contrat avec Kayserispor à cause de salaires impayés