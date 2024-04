Mario Balotelli : «  Certaines personnes utilisent le racisme comme excuse »

Des nouvelles du futur meilleur attaquant du monde.

Évoluant aujourd’hui à l’Adana Demirspor en Turquie, Mario Balotelli n’a pas épousé la carrière dorée que tout le monde attendait de lui. Dans le dernier numéro de So Foot, le sulfureux attaquant italien se livre sur son parcours sinueux, mais aussi sur la question du racisme dans le football, plus présente que jamais dans l’actualité. Et comme à chaque fois qu’on lui tend un micro, l’attaquant de 33 ans ne cherche pas à faire dans la banalité ou dans le politiquement correct. « Certaines personnes noires me sont antipathiques car elles utilisent le racisme comme excuse, explique Balotelli. Le racisme n’est pas partout. […] Les Italiens ne sont pas racistes. Ils ont simplement toujours émigré, et ont mis plus de temps que les autres à s’habituer à l’immigration. La vérité, c’est qu’ils n’étaient pas habitués à voir des gens comme moi. »

Ainsi, l’ancien attaquant de Manchester City refuse de se cacher derrière le racisme pour expliquer la trajectoire de sa carrière, et donne sa vérité à lui sur la problématique. « Le problème, c’est que dire et faire des choses racistes dans les stades a toujours été permis, détaille l’Italien. Mais je vous garantis une chose : tous ceux qui disent certaines choses dans les stades ne les diraient pas dans la rue, dans la vraie vie. J’en suis sûr à 100%. Du coup, j’ai du mal à me dire que ces gens sont racistes. Ils font ça pour m’énerver, comme ils diraient ‘fils de …’ Ils devraient comprendre que le racisme n’est pas une insulte. C’est bien plus que cela. »

