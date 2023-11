Balotelli croit toujours en lui pour aider l’Italie

Super Mario est super confiant.

Revenu en Turquie en fin d’été, à l’Adana Demirspor (trois buts en cinq matchs), Mario Balotelli continue son petit bonhomme de chemin dans le monde du football, dans l’indifférence générale. À 33 ans, il reste toutefois adepte des sorties médiatiques où il se considère comme toujours au niveau international ou encore qu’il aurait pu gagner un Ballon d’Or. Sur un live Twitch de la chaîne Controcalcio, l’ancien buteur interiste s’est exprimé sur l’équipe nationale, qui vient tout juste de se qualifier pour l’Euro 2024. Au menu, l’absence d’un véritable buteur au sein de la Nazionale, alors que Balotelli a son avis sur la question. « Si je suis en forme, je me considère toujours comme le meilleur attaquant italien », a ainsi déclaré le natif de Palerme, sans oublier de glisser un petit tacle aux numéros 9 actuels de la sélection : « Est-ce que Raspadori et Scamacca ont joué contre l’Ukraine ? Combien de tirs ont-ils pris en cumulé ? Deux ? ».

Pas question donc de laisser tomber ses rêves de grandeur sous le maillot italien. Balotelli pense toujours à l’Euro et à la sélection. « Je veux revenir en forme et jouer pour l’équipe nationale. J’espère toujours être appelé ». L’Italie est une équipe qui, selon lui, aurait dû concéder le pénalty non sifflé sur Mudryk qui a tant fait polémique après le match : « C’est définitivement un penalty. C’est réglé et nous sommes qualifiés pour l’Euro, mais réfléchissons à une chose. Si cela nous arrive à nous, quelle serait notre réaction ? C’est qu’il y a penalty. » Pour autant, l’ancien Niçois ne pense pas que cela aurait altéré les chances des siens de se qualifier, grâce à une énorme confiance dans le talent d’un certain Gigio : « Mudryk a devancé Cristante et il y avait faute. Il n’y a aucun doute. Mais de toute façon, Donnarumma l’aurait arrêté ».

Si ces déclarations arrivent jusqu’aux oreilles de Spalletti, Balotelli aura encore réussi son coup.

