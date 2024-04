La France devrait affronter le Luxembourg et le Canada avant l’Euro

Rien ne sert de se reprendre une branlée avant l’Euro.

Selon les informations de L’Équipe, l’équipe de France devrait disputer deux matchs amicaux contre le Luxembourg et le Canada au mois de juin, juste avant l’Euro. La rencontre contre les Canadiens devrait se tenir le 9 juin à Bordeaux, tandis que celle contre les Luxembourgeois pourrait être programmée quelques jours plus tôt à Metz, le 5. Les fédérations française et luxembourgeoise seraient toujours en discussion pour finaliser la tenue de ce match. Après ces deux rencontres, les Bleus lanceront leur Euro le 17 juin contre l’Autriche.

La France et le Canada ne se sont rencontrés qu’une seule fois dans toute leur histoire : c’était lors d’un match du premier tour de la Coupe du monde 1986 au Mexique, où les Bleus s’étaient imposés 1-0 grâce à un but de Jean-Pierre Papin. En 2017, les hommes de Didier Deschamps avaient croisé la route du Luxembourg lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Les futurs champions du monde s’étaient imposés 1-3 en déplacement et avaient concédé un match nul et vierge à Toulouse.

Quitte à engranger de la confiance, la FFF aurait pu penser à Saint-Marin ou Gibraltar.

