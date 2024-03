Euro 2024 : La Géorgie écarte le Luxembourg et poursuit son rêve

Géorgie 2-0 Luxembourg

Buts : Zivzivadze (40e et 64e) pour la Géorgie

Expulsion : Chanot (57e) pour le Luxembourg

Budu Zivzivadze et la VAR ont eu raison du Luxembourg.

Cette première demi-finale des barrages de qualification à l’Euro, qui détermineront les trois derniers qualifiés pour le tournoi de cet été en Allemagne, a nettement tourné à l’avantage de la Géorgie (2-0). La sélection de Willy Sagnol n’a jamais été aussi proche de la première phase finale de son histoire. Les locaux ont d’abord largement dominé les débats tout au long de la première mi-temps, avant d’être récompensés par l’ouverture du score de Budu Zivzivadze, seul au second poteau, lui qui s’était vu refuser un premier but pour hors-jeu (1-0, 40e).

Mais c’est surtout l’entame du second acte qui aura marqué les esprits. Alors que Gerson Rodrigues pense égaliser sur la première opportunité luxembourgeoise, ce n’est pas vraiment du goût de la VAR. Après de longues minutes de tergiversation, M. Sanchez Martinez s’en va finalement consulter son écran pour expulser Maxime Chanot, coupable d’une faute en position de dernier défenseur bien avant le but, qui est donc annulé. Une aubaine pour la Géorgie et son héros du soir, qui s’offre un doublé pour plier l’affaire dans la foulée (2-0, 64e).

Rendez-vous dimanche, face à la Grèce ou au Kazakhstan.

