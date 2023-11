On connaît les barrages de l’Euro 2024

L’année prochaine sur vos écrans.

Les groupes de qualifications à l’Euro 2024 se sont achevés mardi 21 novembre, mais on ne connaît pas encore les 24 qualifiés. Il reste trois places dans l’avion pour l’Allemagne, et les retardataires seront les vainqueurs de trois mini-tournois dans lesquelles douze sélections seront en lice. Appelées voies A, B et C et se jouant en élimination directe, ces matchs auront lieu en mars 2024.

PLAY-OFF PATH A: Wales vs Finland Poland vs Estonia#EURO2024 pic.twitter.com/J2qabW6etw — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 23, 2023

Dans la voie A, le Pays de Galles affrontera à domicile la Finlande et jouera le vainqueur entre la Pologne et l’Estonie. Voie B, la Bosnie-Herzégovine accueillera l’Ukraine, alors qu’en face, l’Islande et Israël joueront pour leur place en finale. Enfin, le vainqueur de Géorgie-Luxembourg accueillera la finale de la voie C et le vainqueur de Grèce-Kazakhstan. De chacune de ces voies sortira une sélection qui se rendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 pour l’Euro 2024.

À la fin, il n’en restera que trois !

Euro 2024 : Le point sur les qualifiés en barrages