Olivier Giroud signe un record

Inoxydable… et ce n’est pas terminé !

Entré à la 80e minute de jeu à la place d’Antoine Griezmann lors du match amical contre le Luxembourg achevé par une victoire des Tricolores, Olivier Giroud a signé un joli record ce mercredi soir : l’attaquant est devenu le joueur le plus âgé de l’équipe de France, tout simplement.

Avec son entrée en jeu contre le Luxembourg pour sa 132e sélection, Olivier Giroud devient le joueur le plus âgé à connaître une sélection en équipe de France. #FRALUX pic.twitter.com/gPv4rzEeY7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2024

Âgé de 37 ans et 249 jours, l’avant-centre a porté le maillot des Bleus pour la 132e fois. Avec 57 réalisations, il est d’ailleurs toujours le meilleur buteur de la sélection (six pions de plus que Thierry Henry, dix de plus que Kylian Mbappé et treize de plus que Griezmann). Une longévité, une efficacité et un sourire qui laissent pantois.

Pourvu que ça dure, surtout cet été.

