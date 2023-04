Pronostic Slovaquie Bosnie : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Bosnie-Herzégovine ramène un résultat de Slovaquie

Après avoir participé aux deux derniers Euros, la Slovaquie va tenter de faire la passe de 3 lors de ces éliminatoires. Les Faucons (surnom de l’équipe) devront pour cela prendre l’une des deux premières places d’un groupe qui comprend le Portugal, l’Islande, le Luxembourg, la Bosnie et le Liechtenstein. Sur le papier, la sélection lusitanienne semble intouchable, ce qui devrait offrir une belle bataille à venir entre la Bosnie, l’Islande et donc la Slovaquie. La formation slovaque reste sur deux échecs avec une non-qualification pour le Mondial, dominée dans son groupe par la Russie et la Croatie, mais aussi une Ligue des nations décevante. En effet, la Slovaquie a conservé sa place en Ligue C, mais a terminé derrière des formations comme le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan. En fin de semaine dernière, les Slovaques ont été tenus en échec à domicile par la modeste sélection du Luxembourg (0-0). Depuis la retraite internationale de Marek Hamsik, les hommes forts de la Slovaquie sont le Napolitain Lobotka, Kucka qui évolue désormais au Slovan Bratislava, Duda du Hellas Vérone, ou Mak qui évolue à Sydney en Australie. En difficultés depuis la reprise post-Mondial, l’Intériste Milan Skriniar a déclaré forfait.

De son côté, la Bosnie cherche depuis de nombreuses années à se qualifier pour un championnat d’Europe. Absente du Mondial après avoir été dominée par la France et l’Ukraine, la Bosnie s’est relancée en Ligue des nations où elle a dominé son groupe qui comprenait la Roumanie, la Finlande et le Monténégro. Grâce à sa 1re place, la Bosnie évoluera en Ligue A la saison prochaine. Lors de son 1er match dans les éliminatoires, les Bosniens se sont facilement imposés contre l’Islande (3-0) avec un doublé du Milanais Krunic. La Bosnie déplore l’absence de Miralem Pjanic sur ce rassemblement. Très bon depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac a été convoqué, mais a été absent lors de la 1re rencontre, tout comme Dzeko. Intéressante sur son entrée en lice malgré l’absence de ces trois stars, la Bosnie devrait accrocher au moins le nul face à une formation slovaque pas au mieux.

