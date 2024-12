L’équipe de France de futsal gagne un match 11-0

Avec ce froid, vaut mieux jouer dans un gymnase.

Après la demi-finale des Bleus lors de la Coupe du monde en octobre, les contrôles semelles sont de retour. Sans son capi’ Kévin Ramirez, retraité, la France a démarré sa campagne de qualifications pour l’Euro 2026 en Bulgarie ce vendredi. Les Bleus ont gagné 11-0 et enregistrent la plus large victoire à l’extérieur de leur histoire. Ils prennent logiquement la première place de leur groupe composé de la Géorgie et du Kosovo. Menant de trois petits buts à la mi-temps, ils ont pu compter sur un quadruplé du Lavallois Nelson Lutin.

Les premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la phase finale de l’Euro letton et lituanien. Les huit meilleurs deuxièmes disputeront des barrages. Les Bleus recevront la Géorgie à Orléans mardi prochain.

Ils ont vengé Kostadinov, c’est sûr.

