Le coup de gueule d'Éric Roy contre l'UEFA

De bonnes raisons d’en avoir gros sur la patate.

Trois jours après une nouvelle victoire en Ligue des champions, le moment est venu pour le Stade brestois de se projeter sur la suite. Celle-ci pourrait s’écrire ailleurs qu’à Roudourou, le stade de Guingamp où les Bretons ont été contraints de prendre leurs quartiers pour cette phase de ligue.

Éric Roy en colère contre l’UEFA

Le Stade de France est une option posée sur la table, alors qu’Éric Roy préférerait de son côté poursuivre l’aventure dans les Côtes d’Amor. « Quoi qu’il arrive, on jouera nos huit matchs de poule à l’extérieur, ce qui rend encore plus extraordinaire notre parcours, a-t-il posé devant la presse avant la rencontre face à Nantes. On se rend compte que ces compétitions sont faites pour les grands clubs et on essaye d’éliminer les petits clubs comme nous. »

En colère, le coach brestois dénonce le manque d’adaptation de l’instance : « La volonté de l’UEFA est l’argent pour l’argent. Ce qui m’agace, c’est qu’on essaye d’éliminer tous les gens qui aiment le foot parce qu’ils apprécient l’incertitude du résultat, le fait que le petit puisse battre le gros. »

Bien dit, le King.

