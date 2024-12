Valentin Rongier parle de l'importance du suivi psychologique dans le vestiaire de l'OM

Il est passé d’Agnan du Petit Nicolas à Hulk en quelques années.

Valentin Rongier a passé une dernière saison galère, jouant seulement dix matchs de Ligue 1, a débuté la saison derrière Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et n’importe quel milieu de terrain de la Commanderie dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, mais s’apprête à démarrer contre Lille, ce samedi (17 heures). Comme avec Marcelino, Gattuso et Tudor, le jeune trentenaire a surpris son coach et est devenu un titulaire indiscutable à l’OM. Interrogé en conférence de presse de veille de match, le milieu de terrain formé au FC Nantes a expliqué les raisons de sa forme : « Je me sens bien […] Je me suis laissé le temps, j’ai été patient, j’ai fermé ma bouche, comme d’habitude. J’ai travaillé. » Efficace.

« On est dans un sport où on a de l’ego »

Le plus ancien de l’effectif marseillais a aussi abordé le rôle de la psychologue de l’OM : « Elle est là pour tous les joueurs, si on a des problèmes de préparation de match, de douleurs, de problèmes dans notre famille. Elle nous sollicite beaucoup. On est dans un sport où on a de l’ego : « on est des mecs, on n’a pas besoin de ça », mais si on s’ouvre un peu, ça peut montrer la voie à d’autres. » Valentin Rongier l’a notamment vue pendant sa convalescence. « L’année dernière, j’ai vécu des moments très compliqué. Pour moi, c’était une bonne idée de la voir pour échanger. Il y a eu un petit traumatisme dans ma tête avec cette blessure qui a duré un peu plus longtemps que prévu. »

De l’ego dans le foot ? Impossible.

De Zerbi : « On aurait besoin d’avoir quatre ou cinq Rabiot »