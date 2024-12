Bruno Genesio pourra compter sur le retour de plusieurs cadres à Marseille

La moyenne d’âge remonte un peu côté Dogues.

À la veille du déplacement du LOSC sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 ce samedi (17h), Bruno Genesio était en conférence de presse pour livrer ses impressions sur l’un des chocs de ce weekend. S’il ne voulait pas se polluer l’esprit avec des soucis de programmation des matchs, l’entraineur nordiste se félicitait des retours de blessure d’Edon Zhegrova et d’André Gomes : « On a encore plus de très bons joueurs, de concurrence, depuis le retour des blessés. C’est positif, ceux qui n’étaient pas là apportent de la fraîcheur physique et mentale. Cela alimente la bonne ambiance de travail dans le groupe qui nous permet de performer. »

Le banger inscrit par Hakon pour la victoire ☄️🥶 pic.twitter.com/5MaiB4q07J — LOSC (@losclive) December 12, 2024

Actuellement quatrième de Ligue 1, à trois points de leur adversaire marseillais, les Lillois s’attendent à un défi de taille au Vélodrome, comme le confirme Genesio : « C’est une équipe performante, avec de très bons joueurs, des principes de jeu très forts, un public extraordinaire. Ils sont sur une bonne dynamique. On a aussi nos forces, de la confiance, on est de plus en plus consistants », préfaçait l’entraineur français du moment (c’est vous qui le dites !), saluant également la bonne forme de son international islandais Hákon Haraldsson, auteur de deux buts lors de ses deux dernières apparitions.

Les ingrédients parfaits pour la recette d’un beau choc.

