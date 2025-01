Laurent Nicollin dément la rumeur de l’arrivée de Ben Yedder

Pouvait-il faire autrement ?

Si la saison de Montpellier, battu à Lyon samedi dernier (1-0), vire au cauchemar, elle aurait pu prendre un tournant encore plus dramatique cet hiver avec l’arrivée de Wissam Ben Yedder. Libre depuis juillet et la fin de son contrat à Monaco, l’attaquant, déjà reconnu coupable d’agression sexuelle et visé par une autre plainte pour « violences psychologiques » envers son épouse, aurait éveillé l’intérêt du MHSC, qui cherche absolument à se sauver. Une idée évidemment de très mauvais goût, qui n’a pas manqué de faire réagir tous les observateurs.

La réaction sans équivoque du monde du foot a peut-être mis fin à cette potentielle arrivée, puisque Laurent Nicollin a démenti que cette idée ait un jour traversé son esprit. « Je ne comprends pas comment cette histoire a pu sortir. Je vous assure qu’on n’a pas songé une seconde à prendre ce joueur. Personne au club ne veut y penser », a-t-il assuré par SMS à RMC, ce mercredi soir.

Il l’avait peut-être juste invité au restaurant, rien de plus.

