Lens officialise l'arrivée d'un nouvel attaquant

Cette fois, le transfert ne devrait pas être annulé.

Après Squid Game, c’est la Star Academy. Dans une nouvelle vidéo de présentation référencé, le Racing Club de Lens a annoncé l’arrivée de Goduine Koyalipou pour renforcer son secteur offensif. Le joueur formé à Niort signe un contrat jusqu’en 2028 et arrive contre une indemnité d’environ 2 millions d’euros, selon L’Équipe.

Des bonnes stats en Bulgarie

L’avant-dernière pire attaque du championnat à domicile répond à la nécessité de faire trembler les filets du stade Bollaert en 2025. L’international centrafricain fait son retour en France après un an et demi d’exil en deuxième division belge et en première division bulgare.

Il a d’ailleurs fini meilleur buteur de Challenger Pro League la saison dernière et a réalisé une première partie de saison aux statistiques étourdissantes en Bulgarie : 15 buts marqués en 17 matchs cette saison, dont 11 sur ses 8 derniers matchs avec un CSKA Sofia huitième de son championnat.

Koh Lanta ou Danse avec le stars pour la prochaine arrivée ?

