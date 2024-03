La Grèce et la Pologne s’amusent, l’Ukraine gagne dans la douleur

L’Euro approche, mais trois équipes manquent pour compléter le tableau. Ce jeudi soir se disputaient ainsi les demi-finales de barrages, avec des favoris grecs, polonais et ukrainiens en forme.

Prévu dans trois mois, l’Euro 2024 en Allemagne a encore trois places à offrir. Et pour gratter l’un des précieux billets, douze sélections se disputaient les demi-finales de barrages ce jeudi soir.

Les premiers élus ont été les Géorgiens, parvenus à évincer nos voisins luxembourgeois sans trop forcer (2-0). Un succès offert par les deux volées de Budu Zivzivadze (40e et 63e), oublié au second poteau à chaque fois, aidé par l’expulsion de Maxime Chanot peu après le retour des vestiaires (56e). La Géorgie retrouvera la Grèce en finale, dont la pitié n’a visiblement pas traversé les rangs au moment d’étriller le Kazakhstan (5-0). Le Kazakh Aleksandr Marochkin a d’ailleurs tenu à participer à la fête en marquant contre son camp (86e). Insuffisant pour gratter un passeport hellène.

Pour les Bleus, ce sera la Pologne ou le Pays de Galles

Annoncé comme un duel équilibré, le match Pays de Galles-Finlande a, de son côté, viré à la démonstration pour les hôtes (4-1). Pas de deuxième tournoi continental consécutif pour les Finlandais. Beaucoup plus à l’est, la Pologne s’est elle aussi baladée, au détriment de la victime estonienne (5-1). Comme bien souvent en sélection, Robert Lewandowski est resté muet, et s’est montré particulièrement maladroit. Gallois et Polonais se défieront ainsi Cardiff pour définir lequel de ces deux outsiders aura le droit d’être admis dans le groupe de l’équipe de France, au mois de juin prochain.

L’Ukraine renversante

Enfin, l’Ukraine s’est souvenue qu’elle avait de bons joueurs dans les cinq dernières minutes de sa partie face à la Bosnie-Herzégovine. Toujours utile au moment d’inverser la tendance et de l’emporter sur le fil (1-2). Des pions salvateurs signés Roman Yaremchuk (85e) et la sensation géronaise, Artem Dovbyk (88e). La Zbirna tentera de confirmer contre l’Islande, vainqueur en patron d’Israël (1-4), grâce notamment au triplé d’Albert Guðmundsson (39e, 83e et 87e).

Les finales de barrages se disputeront mardi prochain.

Les résultats :

Géorgie 2-0 Luxembourg

Buts : Zivzivadze (40e et 63e) pour les Géorgiens

Expulsion : Chanot (56e) pour le Duché

Grèce 5-0 Kazakhstan

Buts : Bakasetas (9e, SP), Pelkas (15e), Ioannidis (37e), Kourbelis (40e) et Marochkin (86e, CSC) pour les Grecs

Pays de Galles 3-1 Finlande

Buts : Brooks (3e), Williams (38e), Johnson (47e), et James (86e) pour les Gallois // Pukki (45e) pour les Finlandais

Pologne 5-1 Estonie

Buts : Frankowski (22e), Zieliński (50e), Piotrowski (70e), Mets (73e, CSC), et Szymański (76e) pour les Polonais // Vetkal (78e) pour les Estoniens

Expulsion : Paskotši (27e) pour les Estoniens

Bosnie-Herzégovine 1-2 Ukraine

Buts : Matviyenko (56e, CSC) pour les Bosniens // Yaremchuk (85e) et Dovbyk (88e) pour les Ukrainiens

Israël 1-4 Islande

Buts : Zahavi (31e, SP) pour les Israéliens // Guðmundsson (39e, 83e, et 87e), Traustason (42e) pour les Islandais

Expulsion : Revivo (73e) pour les Israéliens

