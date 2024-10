Pronostic Angleterre Grèce : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Angleterre fait le taf face à la Grèce

Après une dernière campagne de Ligue des nations désastreuse, l’Angleterre a été reléguée en Ligue B. Malgré cet échec, les Three Lions ont confirmé leurs bonnes dispositions des dernières années en se hissant en finale du dernier Euro face à l’Espagne. Logiquement battue, l’Angleterre a vu son sélectionneur Gareth Southgate prendre la décision de quitter son poste. Pour le moment, Lee Carsley assure l’intérim. Le technicien doit être satisfait, puisque ses hommes ont dominé l’Irlande et la Finlande sur le même score de 2-0. Premiers de leur poule (à égalité avec la Grèce), les Three Lions devraient selon toute logique retrouver rapidement le plus haut niveau de la LDN. En effet, l’Angleterre n’a jamais semblé aussi forte avec un potentiel incroyable. Parmi les stars qui remplissent les rangs anglais, on retrouve Bellingham du Real Madrid, mais aussi Foden, Rice, Kane, Saka, Grealish, Gordon, Watkins ou Cole Palmer. La difficulté pour Carsley sera de trouver le XI lui permettant d’allier l’animation la plus complète et la plus efficace.

En face, la Grèce se présente donc en tant que coleader de cette poule de Ligue des nations avec une différence de buts légèrement favorable. Les hommes d’Ivan Jovanović sont évidemment conscients qu’ils affrontent la plus forte sélection du groupe et ils viendront sans doute en Angleterre pour prendre un point. Lors de leurs deux premiers matchs, les Grecs ont dominé la Finlande à domicile (3-0) et l’Irlande à Dublin (0-2) sans avoir encaissé le moindre but. Ce jeudi, la défense grecque va devoir résister aux assauts des stars anglaises. Malgré ses 2 victoires, la Grèce est absente de toute grande compétition internationale depuis le Mondial 2014 au Brésil et sur un passage délicat. Pour tenter de réaliser l’exploit à Wembley, le sélectionneur a convoqué Tsimikas, Vlachodimos, Mavropanos, Bakasetas et Pavlidis. Mais largement au-dessus, et à Wembley, l’Angleterre ne devrait pas connaître le moindre problème face à la Grèce.

