L'équipe d'Angleterre annonce... huit forfaits

On a trouvé pire que l’équipe de France.

La FFF, qui a annoncé ce lundi que deux joueurs appelés par Didier Deschamps pour ce rassemblement étaient finalement out (Ousmane Dembélé, remplacé par Kingsley Coman, et Wesley Fofana, supplée par Benjamin Pavard), ne peut pas rivaliser avec son homologue anglaise : à trois jours du déplacement à Athènes pour affronter la Grèce en Ligue des nations, les Three Lions ont d’un seul coup communiqué les forfaits de… huit joueurs.

Ainsi Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice et Bukayo Saka ont été contraints de rester sur le tarmac. Cela fait le bonheur de Jarrod Bowen (West Ham), Jarrad Branthwaite (Everton) Tino Livramento (Newcastle) et James Trafford (Burnley) mais surtout Morgan Rogers, attaquant d’Aston Villa qui fête sa première convocation chez les A.

Soit Lee Carsley ne sait pas compter, soit il avait juste la flemme de refaire un groupe de 26.

