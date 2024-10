La Grèce surprend l’Angleterre

Angleterre 1-2 Grèce

Buts : Bellingham (87e) pour les Three Lions // Pavlidis (49e, 90e+4) pour les Grecs

Pas de record pour Carsley.

Les Grecs, surprenants leaders de leur groupe à la différence de buts avant le coup d’envoi, sont parvenus à arracher leur première victoire face à une équipe du top 5 depuis 20 ans, au bout du temps réglementaire (1-2).

Pavlídis en héros

La première mi-temps s’est avérée équilibrée, et aucune des deux équipes n’est parvenue à prendre le dessus sur l’autre, ni à se montrer véritablement dangereuse, même si les Three Lions ont eu la possession.

Les Grecs, plus entreprenants et plus justes, ont fini par trouver la faille en début de seconde période. Alors que l’Angleterre n’avait pas encore encaissé le moindre but durant les deux premières journées de Ligue des nations, Vangélis Pavlídis l’attaquant de Benfica est venu tromper la vigilance de Jordan Pickford après un rush solitaire où il a passé en revue l’intégralité de la défense anglaise (0-1, 49e). Georgios Masouras a même pensé un court instant avoir inscrit le but du break, avant que l’arbitre assistant ne lève son drapeau pour signaler le hors-jeu de Pavlídis (59e). Même scénario et deuxième but refusé à Pavlídis (83e). Des situations qui ont eu leur importance puisqu’en fin de partie, Jude Bellingham est venu remettre les deux équipes à égalité avec une frappe supersonique (1-1, 87e). Mais les Grecs ont continué d’aller de l’avant et l’homme providentiel du soir, l’inévitable Pavlídis, est venu inscrire le but du chaos au bout du temps additionnel (1-2, 90e+4). Les Grecs s’offrent ainsi une victoire de prestige et demeurent invaincus depuis le début de la compétition.

La victoire a été dédiée à George Baldock, international grec tragiquement décédé ce mercredi.

