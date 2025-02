Liverpool gèle le prix de ses billets

Les Reds dans le rouge.

Le club de Liverpool a annoncé geler les prix de certains de ses tickets en admission générale et en abonnements. Selon The Athletic, les groupes de supporters avaient rédigé une lettre ouverte à leur club mi-janvier, mettant en garde la direction face à l’augmentation abusive du prix des tickets dans le Kop.

En réponse, Liverpool a pointé une augmentation de 80% des coûts opérationnels des matchs à domicile, ce qui explique cette hausse des tarifs. Mais, en accord avec ses fans, les Reds ont décidé de contrer ce fléau.

Une discussion fructueuse

Après avoir réalisé un sondage auquel 62 000 supporters ont participé, la direction a pris la décision de geler les prix des billets pour adultes. Ainsi, les billets dans le Kop seront accessibles entre 39 et 45 livres sterling. « Ce gel est un progrès. Mais notre combat pour une billetterie plus équitable, des prix plus bas et la préservation de la culture footballistique se poursuit », a déclaré le club sur son site internet.

Liverpool FC will freeze general admission and season ticket prices for the 2025-26 season 🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 17, 2025

