L’Arabie saoudite investit dans DAZN

À l’ouest rien de nouveau : les oligarques ont toujours autant d’argent.

Le fonds saoudien SURJ Sports Investment, filiale du Public Investment Fund (PIF), a acquis une participation minoritaire dans la plateforme de streaming sportif DAZN, en conflit avec la LFP.

Si les termes financiers n’ont pas été révélés, des rapports évoquaient une acquisition de 10% pour un milliard de dollars ce dimanche, selon le média britannique SportPro confirmant les informations de Reuters de cet automne, à une époque où l’Arabie saoudite avait démenti ces chiffres.

L’Arabie saoudite étend son influence

En plus de cet investissement, DAZN et SURJ lancent DAZN MENA, une coentreprise dédiée au développement des droits sportifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette alliance renforce l’influence saoudienne dans le sport mondial, après les investissements massifs du PIF dans la Saudi Pro League, le LIV Golf, Newcastle United et le sponsoring du tennis professionnel.

« Notre partenariat accélérera la croissance de DAZN et répondra à la demande croissante pour une diffusion sportive de qualité », affirme Danny Townsend, PDG de SURJ. Shay Segev, celui de DAZN, se félicite lui d’un « partenariat transformateur » qui favorisera l’expansion de la plateforme et l’accessibilité au sport. Ce rapprochement intervient alors que DAZN a acquis pour un milliard de dollars les droits mondiaux de la Coupe du monde des clubs 2025. Un investissement stratégique à l’approche du Mondial 2034, attribué à l’Arabie saoudite.

Et la Ligue 1, dans tout ça ?

