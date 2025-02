Pereira da Costa quitte officiellement Lens

Le Petit Prince de la Gaillette quitte son nid.

David Pereira da Costa n’est officiellement plus un joueur du Racing Club de Lens depuis ce lundi. Le club sang et or a annoncé le départ du milieu offensif de 24 ans, treize ans après son arrivée dans son club formateur. Le Portugais rejoint la MLS et les Timbers de Portland jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Pereira da Costa s’en va après 123 matchs officiels, dont 7 rencontres européennes, 10 buts et 11 passes décisives. Il avait été l’un des artisans de la très bonne saison lensoise en 2022-2023 qui avait été récompensée par une deuxième place de Ligue 1 et une qualification historique en Ligue des champions. En 2023, il avait manqué une dizaine de matchs après plusieurs blessures successives, mais était resté l’un des hommes forts de Franck Haise.

Pas dans les plans de Still

Depuis le début de la saison, David Pereira da Costa n’entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur Will Still et a peu joué sous les couleurs du club artésien (462 minutes toutes compétitions confondues). Il comptait onze apparitions, mais seulement trois titularisations. Depuis janvier, Lens lui cherchait une porte de sortie. Il n’était même plus dans le groupe lors des trois derniers matchs du club nordiste et était resté sur le banc contre Angers fin janvier. Cette saison, il n’avait pas fait le déplacement à sept reprises et n’avait pas quitté le banc quatre fois.

Appelez-le désormais « Pear tree of the coast ».

