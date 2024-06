Will Still à Lens, c’est officiel

Lens a dit « Will ».

Will Still devient le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens pour trois saisons, a annoncé le club dans un communiqué publié ce lundi. L’entraîneur belgo-britannique de 31 ans remplace Franck Haise, parti à Nice. Il était arrivé à Reims en octobre 2022, après avoir été le plus jeune entraîneur de l’histoire de deuxième et de première divisions belges. Nicolas et Edward, ses deux frères, intègrent le staff. Le directeur général du RC Lens Pierre Dreossi a réagi, affirmant que Will Still était la « priorité absolue » du club. « Will n’est pas seulement un coach prometteur qui a battu des records de précocité, c’est une personnalité fédératrice obsédée par la gagne », a-t-il poursuivi.

De coïncidences à 𝒍'𝒆́𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆… 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/WODVuMfSzz — Racing Club de Lens (@RCLens) June 10, 2024

Le RC Lens va pouvoir commencer la saison avec 19 matchs sans défaite.

Lens affrontera le Bayer Leverkusen en match amical