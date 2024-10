Bonne nouvelle pour Lens et Danso

Le retour après les galères.

Bonne nouvelle pour le RC Lens et son défenseur autrichien Kevin Danso, qui a reçu ce vendredi l’aval du corps médical pour effectuer son retour à la compétition. Sur le départ cet été, le joueur de 26 ans n’avait pas satisfait à la visite médicale préalable à sa signature à l’AS Rome, la faute à une anomalie cardiaque détectée au cours de l’examen.

C’est Danso lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, partageant les conclusions de la Cleveland Clinic London, qui indique notamment « qu’aucune anomalie n’est susceptible d’entrainer ou favoriser l’apparition d’arythmies dangereuses ».

“On a comprehensive invasive electrical study of Kevin’s heart, no heart muscle scar or electrical abnormalities were detected that would lead to or support the development of dangerous arrhythmias. Based on the available data, we would consider him fit… pic.twitter.com/ynyCP74WzY

— Kevin Danso (@KevinDanso98) October 4, 2024