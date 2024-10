Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, la jeunesse rayonnante face à Lens

Le Racing Club de Strasbourg évolue depuis le début de saison avec de très jeunes joueurs, à l’image du capitaine Diarra qui affiche seulement 20 ans. Cette jeune équipe est encadrée par Liam Rosenior, arrivé de Hull City. Le technicien anglais réalise un excellent travail puisque le Racing est l’une des formations très intéressante à voir évoluer. En effet, les Alsaciens nous offrent souvent des matchs spectaculaires et proposent du jeu. De plus, les partenaires de Petrovic se montrent solides puisqu’ils ont seulement perdu à une reprise contre Lyon. Le week-end dernier, les Strasbourgeois ont marqué les esprits en dominant l’Olympique de Marseille (1-0) pour ce qui est la 1re défaite de De Zerbi depuis son arrivée dans le Sud de la France. A la suite de cette victoire, le Racing est monté à la 8e place du classement à seulement 4 points du podium. Dans cette entame de championnat, Nanasi, Santos ou Emegha brillent en Alsace avec 3 buts chacun marqués.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Comme Strasbourg, Lens a changé d’entraîneur, puisque Will Still a remplacé Franck Haise. Jeune technicien prometteur, le Belge avait montré de bonnes aptitudes lors de son passage en Champagne. Dans cette entame dans le Nord de la France, Still s’appuie sur une équipe solide qui n’a toujours pas perdu la moindre rencontre de Ligue 1. En effet, les Sang et Or ont remporté leurs deux premiers matchs face à Angers et Brest, avant de signer 4 nuls consécutifs face à 4 gros morceaux, Monaco, Lyon, Rennes et Nice. L’une des déceptions vient de la Ligue Conférence où le club artésien a été sorti par le Panathinaikos dans une double confrontation globalement dominée par le club nordiste. Arrivé cet été, Satriano s’est blessé sérieusement et devrait manquer plusieurs semaines de compétition et c’est même 10 Lensois qui rateront ce match dont le défenseur cadre Gradit. Dans une Meinau bouillante et face à un adversaire diminué, Strasbourg devrait trouver la faille dans le verrou lensois pour infliger son premier revers en Ligue 1 au club nordiste.

► Le pari « victoire Strasbourg » est coté à 2,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 295€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Emegha buteur » est coté à 3,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 300€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Strasbourg – Lens

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Strasbourg – Lens sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Strasbourg – Lens avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Strasbourg Lens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Lens croque Strasbourg et poursuit sa bonne série