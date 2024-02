Lens croque Strasbourg et poursuit sa bonne série

Lens 3-1 Strasbourg

Buts : Wahi (16e), Pereira da Costa (30e) et Sotoca (58e) pour les Sang et Or // Delaine (43e) pour les Alsaciens.

Pour les Jean Racings.

Après avoir mal commencé 2024, le RC Lens s’est remis dans le bon sens depuis fin janvier et sa victoire à Toulouse (0-2). Ce samedi, à Bollaert, les Sang et Or ont bien maîtrisé les Strasbourgeois, combatifs mais trop maladroits dans les derniers mètres. Les hommes de Franck Haise, descendu de son perchoir, ont rapidement pris l’avantage grâce à un joli mouvement collectif conclu de près par Elye Wahi, qui met donc fin à plus de deux mois de disette (dernier but contre Clermont, le 25 novembre). En ratant son contrôle quelques minutes plus tard, l’ex-Montpelliérain a permis à David Pereira da Costa de faire le break à la demi-heure de jeu.

🏁 3⃣ 𝐛𝐮𝐭𝐬, 3⃣ 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬, 3⃣𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝'𝐚𝐟𝐟𝐢𝐥𝐞́𝐞 🤩 Revenus sur le terrain avec la même volonté qu'en première période, les Sang et Or soignent leur 🔟e succès de la saison en @Ligue1UberEats ! Bravo Messieurs ! 👏@RCLens 3⃣-1⃣ @RCSA#RCLRCSA pic.twitter.com/pmxabBbn88 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 10, 2024

Thomas Delaine a bien redonné de l’espoir aux visiteurs juste avant la pause, mais Florian Sotoca a plié l’affaire en profitant d’une erreur d’Abakar Sylla. Cela fait donc trois succès de rang pour les Artésiens, qui se replacent à la 6e place du classement, à égalité avec Monaco, qui se déplace à Nice, dimanche. Strasbourg stagne à la 10e position et n’a plus gagné en Ligue 1 depuis quatre matchs. Patrick Vieira et ses joueurs recevront Lorient la semaine prochaine.

Une bonne occasion de se relancer… Ou de couler.

