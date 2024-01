Lens fait respecter la logique à Toulouse

Toulouse 0-2 Lens

Buts : Pereira Da Costa (42e) et Diouf (55e)

Enfin un match qui ne se termine pas par un nul !

D’abord bousculé, Lens a fait parler sa maîtrise pour triompher à Toulouse et se replacer dans la course à l’Europe (0-2). Ce sont les Violets qui font le jeu dans un premier temps, et la recrue Shavy Babicka peut envoyer ses premières accélérations, sans trouver de justesse dans le dernier geste. Les Sang et Or attendent tranquillement leur heure, et sont tout heureux de trouver la faille par David Pereira Da Costa, magnifiquement trouvé par l’ouverture de Neil El Aynaoui (0-1, 42e).

L’équipe de Lens monte en puissance après la pause, avant de faire le break sur une magnifique volée pied droit du gaucher Andy Diouf, auteur de son premier pion avec son nouveau club (0-2, 55e). Dos au mur, le Téfécé passe à nouveau la seconde, mais Brice Samba ne tremble pas sur la tentative d’Aron Dønnum (59e), puis détourne la tête de Rasmus Nicolaisen (80e). Rien ne sourit à Toulouse : quand la vidéo estime que Massadio Haïdara a retenu Vincent Sierro dans la surface, le capitaine suisse heurte la barre sur le penalty (84e).

Les Toulousains vont en faire des cauchemars, de ces frappes à onze mètres.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Kamanzi (Desler, 70e), Mawissa, Nicolaisen, Suazo – Casseres (Skyttä, 62e), Sierro, Schmidt (Gelabert, 88e) – Dønnum (Cissoko, 88e), Dallinga, Babicka (Gboho, 62e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

Lens (3-4-3) : Samba – Aguilar (Abdul Samed, 89e), Danso, Medina – Sotoca, El Aynaoui, Diouf, Chávez (Haïdara, 70e) – Pereira Da Costa (Thomasson, 89e), Wahi (Sishuba, 89e), Saïd (Fulgini, 70e). Entraîneur : Franck Haise.

