En Écosse, l’arbitre vire un ramasseur de balles

On connaissait le carton rouge pour l’entraîneur, son assistant ou même un remplaçant. Mais la Scottish Premiership a inventé une nouvelle variante en excluant un ramasseur de balles du SMISA Stadium de St. Mirren, qui recevait les Rangers (1-2). À la 8e minute, Leon Balogun, latéral des Rangers, s’attendait à ce que le gamin lui rende le ballon qu’il tenait dans ses mains pour effectuer la touche.

Quelle ne fut pas la surprise du joueur nigérian quand le jeune ballboy jeta le ballon hors de sa portée, pour le plus grand bonheur des supporters de St. Mirren. Sauf que la taquinerie du ramasseur de balle est mal passée du côté de l’arbitre : dans son micro, on le voit passer un message à la sécurité du stade. Et voilà comment quelques minutes plus tard, le garçon à la crête est jeté hors du stade.

Ball boy throwing the ball away is quality 🤣 Can’t believe they subbed him🙈 pic.twitter.com/LZFWCVPRMN — Michael McCahill (@MichaelMcCahi10) April 28, 2024

Le joueur des Rangers peut s’estimer heureux, il aurait pu recevoir un tomahawk en pleine face.