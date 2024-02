Le Celtic Park bientôt renommé Jurassic Park grâce à son entraîneur.

Après la victoire du Celtic face à Motherwell ce dimanche (1-3), Brendan Rodgers, l’entraîneur des Bhoys, a suscité une polémique lors d’une interview d’après-match. Au micro de BBC Scotland, le Britannique a déclaré que « l’histoire a déjà été écrite au sujet de ce groupe, mais nous allons écrire la notre ». La journaliste, Jane Lewis, lui a alors demandé de clarifier son propos, ce que l’entraîneur a catégoriquement refusé de faire. Rodgers a préféré couper court à l’interview en balançant : « C’est fait, gentille fille, bien joué » (« Done, good girl, well done » en VO) à son interlocutrice.

Cette phrase est mal passée auprès des militants de l’organisation For Women Scotland, qui ont accusé Rodgers de « sexisme occasionnel ». Il s’agit d’une forme de discrimination normalisée et acceptée des femmes, notamment sur les lieux de travail. Une porte-parole de l’organisation a directement chargé l’entraîneur auprès du Daily Mail : « Jane Lewis ne faisait que son travail, en essayant d’obtenir une explication de Brendan Rodgers sur son commentaire énigmatique. Le fait que l’attitude adoptée a été la condescendance est assez éclairant, mais aussi vraiment déprimant en 2024. Nous pensions que les dinosaures avaient disparu. »

La journaliste concernée, Jane Lewis, qui dispose de plusieurs décennies d’expérience à la BBC, n’a pas fait de commentaire au sujet de cette affaire.