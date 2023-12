Le Celtic se paie à nouveau les Rangers

Le feu passe au vert.

Le Celtic a remporté le deuxième Old Firm de la saison dans son Celtic Park (2-1). Les joueurs de Brendan Rodgers avaient déjà battu les Rangers à Ibrox, en septembre (0-1), grâce à un but de Kyogo Furuhashi. Le Japonais a remis ça en marquant dès le début de la deuxième période ce samedi (47e). Paulo Bernardo avait auparavant ouvert le score (25e). Réduits à dix à cause du carton rouge de Leon Balogun (71e), les Rangers ont relancé la fin de partie avec un coup franc direct de James Tavernier (88e), sans parvenir à arracher le nul cependant. Le Celtic inflige à Philippe Clement sa première défaite sur le banc des Gers et termine l’année avec huit points d’avance sur son dauphin. Les Rangers comptent toutefois deux matchs en moins.

