Joe Hart va prendre sa retraite en fin de saison

Cette fois, c’est fini pour Big Joe.

Joe Hart a adressé un message aux supporters ce jeudi, expliquant qu’il allait déposer les gants au fond du tiroir à 36 ans. « Cela faisait un long moment que j’y pensais, au mois de juin prochain, je vais arrêter ma carrière de footballeur professionnel », a déclaré Big Joe, avant de se projeter sur les quatre derniers mois de sa carrière, qu’il disputera à Glasgow, avec le Celtic : « D’ici là, je donnerai tout ce que j’ai pour que cette saison se termine en beauté avec vous. Merci pour votre soutien indéfectible. » Une déclaration sobre, et empreinte de nostalgie pour celui qui aura porté les couleurs de neuf club durant sa carrière, dont Manchester City, le Torino, Burnley et donc le Celtic, où il évolue depuis l’été 2021.

En hommage, Brendan Rodgers, entraîneur des Bhoys, lui a adressé un message dans un communiqué publié par le club écossais : « Pour tout ce qu’il a fait dans le football, Joe mérite des éloges et des félicitations, il a été un atout majeur pour le Celtic, bien sûr, mais aussi pour le football au sens large, au plus haut niveau, au niveau national et international. » Joe Hart, qui a lancé sa carrière à Shrewsbury en 2006, aura tout gagné ou presque. Légende de Manchester City (348 matchs), il y aura connu le passage vers les sommets, remportant notamment la Premier League à l’issue des saisons 2011-2012 et 2013-2014. Également international à 75 reprises, Hart aura disputé la Coupe du monde 2014 et les championnats d’Europe 2012 et 2016 (présent dans le groupe anglais pour le Mondial 2010, il était remplaçant).

​​Brave Hart pourrait penser à prendre la double nationalité.

