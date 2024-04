Au bout d’un match fou, les Rangers et le Celtic se séparent sur un nul

Rangers 3-3 Celtic

Buts : Tavernier SP (55e), Sima (86e) et Matondo (90e+3) pour les Rangers // Maeda (1re), O’Riley SP (34e) et Idah (88e) pour le Celtic

Le Old Firm a tenu toutes ses promesses.

L’Ibrox Stadium est passé par toutes les émotions ce dimanche, et même s’il n’y a pas la victoire au bout, les supporters des Rangers savoureront sans doute ce match nul comme tel (3-3). Car les hommes de Philippe Clement, menés presque tout le match, sont miraculés. Daizen Maeda a mis un bon coup de clim au bout de vingt secondes de jeu, en envoyant une patate venue de nulle part (0-1, 1re). L’enceinte s’est ensuite encore plus refroidie lorsque Matt O’Riley a transformé un penalty après la demi-heure de jeu (0-2, 34e). Mais on était encore loin d’imaginer toutes les surprises qui allaient se produire.

Au retour des vestiaires, les Rangers ont eux aussi inscrit un penalty, par l’intermédiaire de l’éternel James Tavernier (1-2, 55e), et ils pensaient même revenir à hauteur dans la foulée grâce à Cyriel Dessers, avant de voir le but annulé pour une faute au préalable (57e). Il fallait compter sur l’ancien Angevin Abdallah Sima, excellent depuis son arrivée en Écosse, pour faire exploser le stade grâce à une frappe avec rebond imparable (2-2, 86e). C’est tout ? Non, toujours pas. Le Celtic reprend les commandes sur l’action suivante sur un tir croisé d’Adam Idah, entré un peu plus tôt (2-3, 88e). Il fallait alors un miracle pour les Rangers, qui a fini par arriver : après un crochet côté gauche, Rabbi Motondo a catapulté un missile dans la lucarne opposée de Joe Hart (3-3, 90e+3). Le Celtic conserve une longueur d’avance sur son adversaire du jour tout en haut du classement, et le titre se jouera la semaine prochaine, à l’occasion de la dernière journée de championnat.

Presque aussi passionnant que Brest-Metz.

