Brest enfonce Metz et se rapproche toujours plus de l'Europe

Brest 4-3 Metz

Buts : Chardonnet (12e), Doumbia (30e), Mounié (38e) et Satriano (60e) pour Brest // Traoré (6e) et Mikautadze (74e et 80e) pour Metz

Ils ne peuvent plus se cacher.

Vainqueurs d’une équipe de Metz qui a encore mis trop de temps à se réveiller, les Brestois ont fait un pas supplémentaire vers une qualification en Coupe d’Europe (4-3) et surtout confirmé un constat toujours valable au bout de la 28e journée : Brest est bien la meilleure équipe de France, derrière le PSG. Même quand il y a un petit caillou dans la machine, à savoir une ouverture du score prématurée des Grenats à Francis-Le Blé, par l’intermédiaire d’Ismäel Traoré sur corner (0-1, 6e), les Ty Zef ne paniquent pas et reprennent rapidement leur chemin. Qu’y avait-il sur leur route cette fois ? Trois pions en 26 minutes chrono, la cage d’Alexandre Oukidja – titulaire malgré les turbulences – complètement prise d’assaut, et même un sauvetage miracle de Brendan Chardonnet devant Georges Mikautadze (18e), comme un signe que rien ne peut leur arriver.

Peu avant ça, le capitaine brestois avait permis à son équipe d’égaliser, lui aussi sur corner (1-1, 12e). C’est ensuite Kamory Doumbia, qui n’avait plus marqué avec son équipe depuis son fantastique quadruplé, qui a ouvert son pied gauche avec justesse pour trouver les filets (2-1, 30e). Puis Steve Mounié a fait le break quelques instants plus tard (3-1, 38e). Comment, à votre avis ? De la tête, évidemment ! Metz baisse les bras, craque une quatrième fois en deuxième période, encore sur corner, après un coup de casque de Martin Satriano (4-1, 60e). Mais les Grenats font comme la semaine passée face à Monaco, et finissent par se mettre à jouer très tard, trop tard. Mikautadze réduit une première fois l’écart d’une frappe croisée (4-2, 74e), et profite d’un but vide pour s’offrir un doublé après un premier arrêt de Marco Bizot (4-3, 80e). De quoi se donner un léger espoir sur la fin de partie, mais Brest resserre l’étau et conserve son succès dans la douleur.

C’était plus dur que prévu, mais au bout, ça fait quatre points d’avance sur la troisième place pour les gars d’Eric Roy. Pour Metz, le trajet se fera avec des valises pleines de regrets et une relégation qui pointe toujours plus le bout de son nez.

