Kamory Doumbia, jouissance quatre

Juste avant la trêve, Kamory Doumbia a offert mercredi un cadeau de Noël en avance aux supporters brestois en inscrivant un quadruplé en 26 minutes dans le derby breton entre Brest et Lorient (4-0). Le milieu offensif malien est le premier joueur des Ty-Zefs à réaliser cet exploit depuis Marc Pascal contre Lens le 22 août 1987. En une soirée, ce dernier a inscrit autant de buts que depuis ses débuts chez les professionnels à Reims. C’est dire à quel point la performance du milieu offensif malien est majuscule.

4 – Kamory Doumbia est le 2e joueur à inscrire un quadruplé en 1re période d'un match de Ligue 1 sur les 60 dernières années, après Edinson Cavani en septembre 2016 avec Paris contre Caen. Historique. https://t.co/t2n4YHHFXp — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2023

Interrogé sur son coéquipier en zone mixte, le capitaine brestois Brendan Chardonnet ne semble pas encore connaître toutes les bottes secrètes de ce gamin de Bamako : « La prestation de Doumbia ? C’est inattendu. Tout lui réussissait ! Mais après c’est l’un de nos meilleurs finisseurs à l’entraînement. Il ne tire pas fort mais il place toujours bien ses ballons. Il est tout timide comme sur le terrain mais quand on arrive à le décoincer un peu…»Un gars surprenant jusqu’à sa célébration : « Il nous a surpris avec son salto, on ne savait pas qu’il savait le faire », continue Chardonnet. Arrivé sur la pointe des pieds dans la cité du Ponant dans les derniers instants du mercato estival, l’international malien de 20 ans, barré par le trio du milieu Lees-Melou-Magnetti-Camara, avait fait quelques entrées intéressantes avant cet exploit. Titulaire seulement pour la deuxième fois depuis le début de la saison, Doumbia avait avant ça délivré deux passes décisives et inscrit un pion face à Montpellier. Sa prestation devrait donner quelques mots de tête à Éric Roy, son entraîneur.

À l’image de Brest : sur son nuage

Marquer dans un derby breton aide forcément à rentrer dans les cœurs des supporters brestois. Le faire à quatre reprises, c’est simplement marquer l’histoire du club. Et le milieu offensif, prêté jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat par le club rémois, n’a pas fait semblant : d’abord par une sublime demi-volée à la 22e minute, puis suite à un une-deux bien senti avec Martin Satriano, par une balle piquée trois minutes plus tard. Son triplé ? Il l’inscrira à la 25e minute en reprenant, tel un attaquant, le centre fort au premier poteau de Chardonnet avant de conclure sa soirée magique en trompant de nouveau le pauvre Mvogo, qui n’aura pas grand chose à se reprocher, sur un service de Romain Del Castillo à la 45e+3. Mais la soirée de Kamory Doumbia ne se résume pas à ce quadruplé, inscrit sur ses quatre tirs du match. Situé au coeur de l’animation offensive brestoise, le petit numéro 23 (1,70m) a également participé à l’effort défensif en récupérant 6 ballons et en étant le Brestois titulaire à réussir le plus de passes (91,3%), à l’image de sa superbe transversale à l’opposée réalisée à la 65e après avoir enrhumé deux joueurs adverses.

⚽️⚽️⚽️⚽️ C'est le MONSIEUR du derby, il repart au Mali demain avec le ballon du match, qu'il offrira à son petit frère Kamory Doumbia, alias La Toupie#SB29FCL #SB29 pic.twitter.com/MZ0FPM6c2E — Nicolas Blanzat (@nblanzat) December 20, 2023

Ovationné par tout le stade lors de sa sortie à la 66e minute, l’international malien est revenu timidement sur cette rencontre en zone mixte, qui restera comme l’une des plus belles de sa carrière. « Je suis très content et fier de toute l’équipe. Le ballon (du match) est dans mon sac, ça ira directement au Mali (rires). Je vais l’offrir à mon petit frère, assure le milieu offensif des Ty-Zefs. Le premier but, je me suis bien placé et j’ai tenté ma chance, c’est le plus beau but de ma carrière. J’avais marqué avec le Mali lors du dernier rassemblement alors Éric Roy m’a demandé de faire pareil avec le club. »

À l’image de la soirée idyllique de l’enfant de Bamako, qui a même pris le mégaphone pour célébrer avec les supporters de la tribune Quimper cette écrasante victoire, les hommes d’Éric Roy continuent d’avaler les points comme des gloutons. Après 17 journées, les Pirates en comptent 31. C’est trois de plus que leur précédent meilleur total historique à ce stade de la compétition. Jamais aussi bien placé à la mi-saison, le SB29 continue secrètement de rêver d’Europe, qui serait une première pour le club, tout en voulant d’abord assurer le maintien. Si l’effectif reste épargné par les blessures, si les joueurs parviennent à garder la forme malgré la trêve et si, en plus, Brest continue de sortir de son chapeau des talents comme Kamory Doumbia, les Ty-Zefs ne risquent pas de redescendre de si tôt de leur petit nuage.

