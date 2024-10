En Argentine, une panenka manquée provoque la démission du coach

Et Mickaël Landreau n’y est pour rien.

On joue la 94e minute du match entre Godoy Cruz et San Lorenzo ce samedi pour le compte de la troisième journée de Primera División lorsqu’un penalty est sifflé en faveur des visiteurs : alors que Francisco Fydriszewski a la victoire au bout du pied, sa panenka complètement foirée finit dans les gants du gardien, scellant le score final de la rencontre (1-1) autant que le sort de son entraineur Leandro Romagnoli, qui décidera de démissionner dans la foulée du match, furieux qu’Iker Muniain (international espagnol et ancien de l’Athletic Club) ne soit pas allé frapper alors qu’il était le tireur attitré.

Inexplicable que, estando en la situación que está San Lorenzo, a Francisco Fydriszewski se le ocurra lanzar el penalti así en el 94. Necesitaban los 3 puntos como agua de mayo, vaya forma más tonta de tirarlos a la basura…pic.twitter.com/43CTcPjFUt — Imanol Alonso (@Imanol_A13) October 12, 2024

Passablement remonté en conférence de presse, Romagnoli, surnommé El Pipi au pays du tango, est revenu sur l’incident : « Je suis extrêmement énervé. Il y a un tireur désigné, c’est Iker Muniain. Mais sur le terrain, les joueurs en ont décidé autrement. Je ne peux pas rentrer sur le terrain, sinon je l’aurais empêché (Fydriszewski) d’aller tirer. » Un penalty aux conséquences lourdes, puisqu’en plus de l’enlisement du club de San Lorenzo au classement (24e sur 27), El Pipi a tout simplement décidé de claquer la porte, comme le club l’a confirmé dans la soirée du match, laissant désormais les rouge et bleu sans entraîneur.

Fumée noire sur le club du pape François.

Iker Muniain rejoint San Lorenzo