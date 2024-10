Arnaud Pouille a confiance en Julien Stéphan

Nouvelle tête.

fraîchement nommé président exécutif du Stade rennais, à la suite de l’éviction d’Olivier Cloarec, Arnaud Pouille a été présenté aux médias ce jeudi aux côtés d’Alban Gréget, président du conseil d’administration du club breton. Ce dernier a précisé qu’avait été ressenti le besoin d’un «œil neuf » et que le projet restait de « retrouver les places européennes dès cette saison », alors que l’ancien dirigeant lensois a sous-entendu que les premiers contacts avaient été établis en septembre.

Le Stade rennais présente ce jeudi son nouveau président exécutif, Arnaud Pouille, qui a déjà identifié 2 axes prioritaires : "la formation, et que le SRFC soit le fer de lance de la Bretagne". Compte rendu complet à suivre sur @S_R_Online ✌️#SRFC pic.twitter.com/aqo1g1LRKx — Thomas Rassouli (@ThomasRassouli) October 10, 2024

Avec ou sans Julien Stéphan ? « J’ai passé beaucoup de temps avec Julien, je connais son expertise, et j’avais envie de m’asseoir avec lui, tout comme avec Frederic Massara. Il n’est pas satisfait par les résultats, il essaie de tirer le meilleur de son effectif. Il faut partager, travailler ensemble et tirer dans le même sens, a-t-il déroulé dans des propos rapportés par Ouest-France. Les datas le montrent, le groupe a fait énormément d’efforts et n’a pas été récompensé. Il faut se projeter sur le moyen et long terme mais aussi sur les matchs à venir, à commencer par Brest. Je vous garantis que ça travaille. »

Sauf qu’à Rennes, c’est généralement la famille Pinault qui a le dernier mot.

