Une recrue japonaise au Stade rennais

Un Jota de perdu, un autre chouchou du Celtic de retrouvé.

C’est le troisième renfort d’un Stade rennais à la dérive et en position de barragiste après 19 journées en Ligue 1, après Seko Fofana et Brice Samba. Cette fois, c’est un nom que l’on va découvrir dans l’Hexagone : Kyogo Furuhashi. Le club breton a annoncé avoir trouvé un accord pour un contrat de deux ans et demi avec l’international japonais âgé de 30 ans. Le montant du transfert devrait tourner autour de 10 millions d’euros.

Il a tenté l’aventure européenne à 26 ans

L’attaquant a longtemps joué au Japon, où il a notamment évolué avec Andrés Iniesta au Vissel Kobe, avant de tenter l’aventure européenne au Celtic à l’été 2021. Il s’est fait un nom à Glasgow, où il a signé 85 buts et 19 passes décisives en 165 matchs toutes compétitions confondues. « Après de très belles années avec le Celtic, j’étais à la recherche d’un nouveau challenge dans un championnat reconnu. Physiquement, techniquement, la Ligue est très compétitive, explique le principal intéressé sur le site officiel du SRFC. Le club n’est pas à une position habituelle par rapport aux dernières saisons, l’objectif pour nous va être de remonter au classement. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même avec Rennes. »

Les chiffres parlent pour lui 📊🎯 キョウゴ、ようこそ ✊ 𝐃𝐞𝐠𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭 𝐊𝐲𝐨𝐠𝐨 ! pic.twitter.com/EcFqD0Dq8o — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2025

Le mercato hivernal est loin d’être terminé à Rennes, qui espère encore attirer au moins deux ou trois joueurs supplémentaires d’ici le 3 février pour renforcer un effectif bancal après une intersaison ratée dans les grandes largeurs.

