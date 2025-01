Les cinq duels à suivre durant Brest-Real Madrid

→ Marco Bizot-Thibaut Courtois

Ils sont grands, parlent néerlandais et aiment gueuler. Mais Marco Bizot et Thibaut Courtois présentent également des caractéristiques techniques similaires – à quelques lignes de palmarès près. Imposants dans les sorties (aériennes ou au sol) et dotés de réflexes assez impressionnants pour leurs gabarits, les portiers made in Benelux se livreront un combat acharné de surface à surface. Surtout, Bizot peut bomber le torse en regardant la rubrique clean sheet, lui qui en a réalisé six depuis le début de saison, contre neuf pour Courtois. Un écart pas si grand que cela pour le Belge, qui pourrait bien se réduire davantage aux alentours de 23 heures ce mercredi.

🌧️⚽😅 🏟️ Stade du Roudourou pic.twitter.com/FrNyM752uR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2025

→ Mathias Pereira Lage-Rodrygo

Quoi de mieux qu’un ailier pour stopper un autre ailier ? En chantier défensif, la faute à une cascade de blessures, les Brestois devront en effet aligner Mathias Pereira Lage dans un rôle défensif. Mais attention, MPL connaît bien la chose, lui qui a déjà évolué à ce poste à deux reprises depuis le début du championnat. En face, Rodrygo – ou « Mister Champions » comme on le surnomme dans le vestiaire pour sa facilité à marquer en C1 – devra faire ronronner le moteur offensif, afin de pallier, encore une fois, l’absence du dynamiteur Vinícius Júnior (suspendu). Pereira Lage pourrait donc bien se découvrir une carrière de latéral, à l’image de Lucas Vázquez dans le camp d’en face ou de Bouna Sarr. Et si rien ne se passe comme prévu, il peut toujours balancer quelques mots fleuris en portugais à son adversaire direct.

You can’t see me 👋🏾⚡️ pic.twitter.com/i1M0dLrV1f — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) January 23, 2025

→ Mahdi Camara-Jude Bellingham

Avec l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Jude Bellingham s’est souvenu qu’il était avant tout milieu de terrain. Parmi les meilleurs relayeurs de la planète – si ce n’est le meilleur –, l’Anglais applique à la lettre le règlement du milieu de terrain affreusement appelé « box to box ». Mais à Brest aussi, on sait y faire. S’il n’est pas encore reconnu worldwide, Mahdi Camara peut en effet se targuer d’être l’une des valeurs sûres du football français, quand on parle gestion du rond central et projection vers l’avant (quatre buts inscrits cette saison). Rampe de lancement du grand Ludovic Ajorque, Camara est le joueur chiant par excellence, capable de casser une ligne par une passe ou une feinte de corps, ou de casser le jeu tout court, quand le tempo le demande. Si Philippe Montanier a créé le Barça du Nord, Brest tient certainement son Bellingham de l’Ouest.

→ Kylian Mbappé-Noël Le Graët

« T’as touché, tu payes ! » Il y a presque deux ans jour pour jour (le 8 janvier 2023), Noël Le Graët, alors encore président de la Fédération française de football, prenait en pleine tronche ce joli proverbe de la street. Interrogé sur l’avenir de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France, le dirigeant avait vulgairement snobé ZZ dans sa réponse, provoquant le courroux de l’Hexagone. Un pays qu’habitait encore Kylian Mbappé, outré : « Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça », avait fustigé le Kyks. Dans la foulée de ce message et sous la pression de nombreuses polémiques, Le Graët a alors démissionné de son poste. Ce mardi, le match retour Mbappé-NLG a ainsi été organisé, à la demande de ce dernier. Originaire de Guingamp, Noël Le Graët a en effet invité l’attaquant à des retrouvailles, à domicile donc. Mais pour rappel : Mbappé c’est trois buts et une passe décisive à Guingamp. Le Graët, zéro.

→ Ludovic Ajorque-Antonio Rüdiger

Quand on croise un géant chauve et barbu, on se sauve. Mais quand deux géants chauves et barbus se croisent, que se passe-t-il ? Aucune idée, mais réponse dans quelques heures. Entre Ludovic Ajorque et Antonio Rüdiger, le taux de friction devrait en effet allègrement dépasser la moyenne. Façon ring de ju-jitsu, la surface de réparation sera le théâtre de clés de bras, pincements de côtes ou ballets de coudes. Elle sera aussi, et surtout, celle d’une opposition entre deux excellents joueurs. Techniquement élégant et physiquement imposant, Ajorque sera le poil à gratter idéal d’un Rüdiger parfois vicieux, mais toujours propre dans ses interventions. Cela le changera du fantomatique Haaland.

😍 Une passe dé' fantastique de Mahdi ! 💥 Ludo' Ajorque s'offre un 5e but en Ligue 1 cette saison Le résumé en intégralité 👇#SB29OL 2⃣-1⃣ — Stade Brestois 29 (@SB29) January 13, 2025

