Stuttgart-PSG : plus de 50 hooligans français arrêtés en Allemagne

La fête est déjà terminée.

À quelques heures d’un des matchs les plus importants de la saison du Paris Saint-Germain, le contexte est particulièrement bouillant. Alors que les hommes de Luis Enrique ont à cœur de s’imposer sur la pelouse de Stuttgart ce mercredi pour poursuivre la dynamique enclenchée contre Manchester City (4-2) et pour remonter au classement en vue des barrages de Ligue des champions, certains supporters se sont mis en évidence d’une triste manière.

Des Stéphanois impliqués

Enfin, si on peut vraiment les appeler comme cela. D’après les informations de RMC Sports, pas moins de 59 personnes ont été arrêtées en Allemagne et sont qualifiées par les autorités locales de « hooligans français ». Ces interpellations ont eu lieu en marge d’échauffourées dans les rues du centre-ville de Stuttgart dans la nuit de mardi à mercredi. Entre Parisiens et Stuttgartois oui, mais aussi… Stéphanois ! En effet, une cinquantaine de membres des Magic Fans auraient fait le déplacement pour soutenir les représentants du VfB, amis de longue date.

Afin d’éviter d’autres crises de tension, les forces de l’ordre allemandes ont déployé un important dispositif policier. La rencontre européenne est classée à risque par les autorités, avec 3 300 supporters du PSG attendus dans le stade de 60 000 places. Au-delà des ultras habituels du Parc des Princes, France Bleu annonçait le déplacement de 1 000 supporters moins fréquentables, parmi lesquels des anciens de la tribune Boulogne ainsi que des anciens groupes, comme les 411 ou les KarSud.

Ça promet.

