Pronostic Stuttgart Young Boys : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Les Young Boys sombrent encore à Stuttgart

Stuttgart garde espoir de qualification malgré une défaite sévère à Belgrade (5-1) et un bilan modeste de 4 points en 5 matchs. Les Souabes ont alterné le bon et le moins bon dans leur parcours européen, avec une victoire surprenante à Turin contre la Juventus (0-1) mais des revers marquants face au Real Madrid (3-1) et à l’Atalanta (0-2). En Bundesliga, l’équipe affiche également des résultats en dents de scie, mais reste sur une victoire encourageante contre l’Union Berlin (3-2), lui permettant d’atteindre la 8ᵉ place. Pour ce match crucial, plusieurs cadres sont absents, mais l’attaquant bosnien Ermedin Demirović, en forme avec 7 buts en Bundesliga cette saison, pourrait jouer un rôle clé. Auteur d’un but lors de la dernière journée de Ligue des champions et d’un récent doublé, il prend le relais en pointe en l’absence d’Undav, le meilleur buteur habituel. Demirović semble capable de porter l’attaque et pourrait être décisif pour permettre à Stuttgart d’accrocher une place dans le top 24.

Les Young Boys de Berne traversent une saison particulièrement compliquée, accumulant cinq défaites en cinq matchs de Ligue des champions. Leurs revers contre des équipes comme le Barça (5-0), l’Inter (1-0) ou l’Atalanta (1-6) ont mis en lumière un déséquilibre marqué, avec seulement deux buts marqués contre 17 encaissés. Cette série de mauvais résultats reflète aussi leurs difficultés en championnat, où les doubles champions en titre ne pointent qu’à la 9ᵉ place, loin de leurs standards habituels. Malgré quelques sursauts, comme des victoires face à Lugano ou Saint-Gall, leur récente défaite contre Sion illustre un manque de constance. De leur côté, les visiteurs, Stuttgart, se présentent avec une dynamique plus positive, venant notamment d’une belle victoire contre l’Union Berlin. La différence de forme entre les deux équipes, combinée au parcours catastrophique des Young Boys en Ligue des champions, laisse peu de place au suspense : une victoire de Stuttgart semble inévitable, scellant probablement le sort des Suisses dans la compétition.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

