Le programme et les enjeux du grand multiplex de la Ligue des champions

De l’enjeu à tous les étages et sur quasiment toutes les rencontres.

La fameuse petite musique du multiplex de Canal + risque de nous titiller plusieurs dizaines de fois, ce mercredi soir, à l’occasion du grand multiplex de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la nouvelle C1. Sur les dix-huit matchs de la soirée, seulement deux se joueront pour du beurre : Sturm Graz-RB Leipzig et Young Boys-Étoile rouge de Belgrade, les quatre équipes étant déjà éliminées.

Liverpool et le Barça pour la pole, de nombreux prétendants au top 8

Liverpool et le Barça se joueront à distance la première place, qui pourrait compter au moment de se retrouver dans le tableau final. Les Reds ont de l’avance (18 points, +13) et rêvent d’un Grand Chelem, mais il faudra assurer au moins le nul sur la pelouse du PSV, le Barça pouvant les coiffer sur le poteau avec une différence de buts favorable (15 points, +15) en cas de succès contre l’Atalanta, actuellement septième et qui vise une place dans le top 8 pour éviter les barrages. Plusieurs équipes peuvent d’ailleurs encore se faire une place dans ces huit premiers, à l’instar des clubs français Brest, Monaco, Lille, entre autres.

Il faudra pour cela bouger des équipes comme l’Atlético de Madrid (5e) et l’AC Milan (6e), qui se déplaceront respectivement à Salzbourg, déjà out, et à Zagreb, qui peut encore rêver de s’incruster dans les 24. Il faudrait un cataclysme pour voir Arsenal glisser hors du top 8 (3e, +12), alors que des clubs comme Dortmund, le Bayern, le Real Madrid et la Juve peuvent encore y prétendre.

Un peu plus bas, il y aura une bataille pour les barrages, avec une grosse pression sur Manchester City (25e, 8 points), dans l’obligation de s’imposer à la maison contre le Club Bruges (20e, 11 points), quand Stuttgart et le PSG n’ont qu’à se quitter sur un nul pour assurer leurs tickets pour la suite.

Le programme du multiplex :

Stuttgart – PSG

Brest – Real Madrid

Inter – Monaco

Lille – Feyenoord

PSV – Liverpool

Barcelone – Atalanta

Red Bull Salzbourg – Atlético de Madrid

Gérone – Arsenal

Bayern Munich – Slovan Bratislava

Bayer Leverkusen – Sparta Prague

Dortmund – Shakhtar

Juventus – Benfica

Manchester City – Club Bruges

Young Boys – Étoile rouge

Aston Villa – Celtic

Dinamo Zagreb – AC Milan

Sporting – Bologne

Sturm Graz – RB Leipzig

→ Un GRAND live multiplex sera à retrouver ce mercredi soir sur sofoot.com, en plus des résumés de tous les matchs et même des notes de la soirée C1.

