Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Doullens CSA vs ESTN

On introduit ce best-of du week-end avec un petit pont venu tout droit du Nord! Face au jeu, dos au but adverse, l’attaquant de Doullens se retourne avec classe, enrhume son défenseur, et finit son action en deux touches. Le flocage 7 est respecté.

2/ RC Doué-la-fontaine vs US Beaufort-en-Vallée

Il fallait nous prévenir que l’US Beaufort-en-Vallée, c’était la Masia. Les U13 locaux se sont illustrés ce week end, avec cet enchainement bien tiki-taka: le numéro 10 rentre une percée de malade, crochet, roulette, talonnade, passe dé’. L’action sera conclue par le numéro 11 d’une méchante bastos, face à un gardien un peu trop avancé.

3/ FC Loubésien vs Carbon Blanc

Est-ce le terrain qui est penché ? Ou bien la caméra? Peu importe, Juninho a murmuré à l’oreille du gamin, qui a fait de la magie avec sa patte gauche. Excentré sur la droite de la cage, il va chercher la lucarne opposée. Un poil aidé par le vent, le ballon est déposé et le gardien ne peut que tomber sur ses fesses.

4/ Niort vs UA Cognac Foot

Décidément, les âmes des grands footballeurs planaient ce week-end sur les terrains de foot amateur français ! A défaut de n’avoir aucune ressemblance avec Zlatan, le buteur de l’UA Cognac a déclenché en R3 face à Niort un ciseau, bien parallèle au sol, digne du géant suédois. Imparable.

5/ Orange Issy vs Conseil Général FC

Les salariés étaient au rendez-vous eux aussi, et pour bien conclure ce Top des buts du week-end. Notamment l’attaquant du Conseil Général FC qui envoie une madjer bien claquée au premier poteau. Benzema aurait été fier de son homologue amateur.

