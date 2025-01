La réception musclée des supporters de Feyenoord à Lille

Le ministère de l’Intérieur d’une humeur de Dogue.

Alors que le LOSC reçoit Feyenoord ce mercredi soir dans le cadre de la 8e journée des poules de Ligue des champions, des supporters néerlandais ont eu affaire à la police française. Les autorités locales ont interpellé et refoulé aux frontières des dizaines d’individus ce mardi et ce mercredi matin, alors que l’interdiction de déplacement avait été prononcée, à travers un arrêté ministériel en vigueur jusqu’à jeudi minuit.

Wanted

Connus pour une violence récurrente, ces ultras hollandais présentent alors « un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs ». De la sorte, les autorités françaises établissent le bilan suivant : « 64 personnes se prévalant de la qualité de supporter du Feyenoord Rotterdam ont été non admises sur le territoire français et 17 personnes ont été interpellées, donnant lieu à autant de gardes à vue », déclarant aussi une saisie « d’engins pyrotechniques et d’armes par destination ».

En espérant qu’ils ne laisseront pas les Néerlandais repartir avec les trois points.

