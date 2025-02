Anis Hadj Moussa a snobé le LOSC pendant le mercato d’hiver

Le vent est glacial dans le Nord.

Passé par le centre de formation du RC Lens, Anis Hadj Moussa était bien parti pour rejoindre Lille durant le dernier mercato hivernal. Les discussions entre l’attaquant polyvalent du Feyenoord et les dirigeants des Dogues étaient avancées durant le mois de janvier. Pourtant, il est devenu « soudainement injoignable » et « n’a plus répondu à un seul coup de fil ni message », d’après les informations de L’Équipe.

Des « divergences internes » pointées du doigts à Lille

Dans la dernière ligne droite du mercato, Feyenoord s’est déplacé à Pierre-Mauroy pour recevoir une sacrée claque (6-1) en Ligue des champions et l’international algérien aurait alors réaffirmé son avis de venir à Lille, mais s’est, cette fois, heurté au refus catégorique d’Olivier Létang et de Bruno Genesio.

Depuis ces révélations, plusieurs sources s’entremêlent. En effet, le site Fennec Football assure, selon des proches du joueur, que ce dernier est resté « professionnel » et « ouvert aux discussions », tandis que La Voix du Nord indique ce transfert avorté pourrait être lié à « des divergences internes au sein du LOSC », ayant retardé l’activation d’une clause estimée à une dizaine de millions d’euros.

Les dirigeants l’ont peut-être appelé quand il avait quelque chose de mieux à faire. Comme un entretien avec So Foot, par exemple.

