Nouvelle évolution pour la VAR en Bundesliga

Gagner en transparence ce qu’on perd en couleur.

À partir de la prochaine journée, les arbitres de Bundesliga et de deuxième division allemande vont se transformer en speakers. Objectif : expliquer en direct aux spectateurs les décisions prises après intervention de la VAR. Ce test grandeur nature débutera dans neuf stades de l’élite (Munich, Dortmund, Francfort, Fribourg, Leverkusen, Leipzig, Düsseldorf, Fürth et St. Pauli) et de l’antichambre. Les arbitres, armés de micros, devront justifier leurs décisions auprès des fans. Une première en Allemagne, inspirée des pratiques de la NFL américaine selon Flashscore. La phase de test durera jusqu’à la fin de la saison actuelle, après quoi les résultats seront analysés.

Un premier pas Knut Kircher, grand manitou des arbitres allemands, assume le virage. « Nous faisons un premier pas et nous sommes bien préparés », explique-t-il, avant d’ajouter : « Nous voulons inclure les spectateurs présents au stade. En ce qui concerne le temps net de jeu, nous ne prévoyons que quelques secondes supplémentaires, qui seront compensées. » Concrètement, après une vérification à l’écran ou une modification d’une décision à la suite de l’intervention de la VAR, l’arbitre activera son micro, décrira la situation, annoncera le verdict et donnera la décision finale via les haut-parleurs du stade. Une vidéo explicative sera d’ailleurs projetée avant chaque match pour familiariser les supporters. Mais tout n’est pas rose. Jochen Drees, responsable de la VAR, ne cache pas ses inquiétudes : « Les risques de pannes techniques ou de lapsus existent, et avec les réseaux sociaux, cela peut vite dégénérer. » Pour limiter les dégâts, le projet démarre en mode minimaliste, avec une version « de base » des annonces. Des évolutions sont déjà envisagées si le test s’avère concluant. On aurait adoré avoir ça cette année en Ligue 1.

Neymar à Santos : retour vers le futur