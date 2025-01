Elye Wahi : « Je suis un bon attaquant et je vais le prouver »

Wahi veut redevenir Waouh.

Débarqué à Francfort pour 20 millions d’euros, Elye Wahi est prêt à faire oublier son aventure ratée à l’OM en cassant tout avec l’Eintracht. Aux côtés de son compatriote Hugo Ekitike, l’ancien Marseillais veut s’imposer en Bundesliga. « Je n’ai aucun doute, je connais mes capacités et mon potentiel. Je suis un bon attaquant et je vais le prouver », a-t-il assuré en conférence de presse dans des propos rapportés par Kicker.

Un peu de patience avant sa première

Encore en phase de reprise après une blessure, Wahi ne sait pas quand il pourra faire ses débuts, mais il promet de ne pas traîner. Et l’Eintracht a tout intérêt à ce qu’il tienne parole : avec Omar Marmoush parti à Manchester City, le SGE compte sur lui pour alimenter ses rêves de Ligue des champions.

Malgré un passage compliqué à l’OM, le buteur de 22 ans reste confiant : « J’ai réalisé ma meilleure saison à Montpellier quand j’étais encore jeune. Les défenseurs me connaissent désormais mieux, moi et mon style de jeu, et les attentes sont bien plus élevées. J’aime dribbler, jouer en un contre un et surtout marquer. » Si la connexion avec Ekitike prend, la Bundesliga pourrait bien découvrir un duo aussi jeune que détonant.

Encore un attaquant français qui va s’éclater en Allemagne !

