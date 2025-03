Hugo Ekitike revient sur son passage au PSG et évoque l’équipe de France

Hugo décrypte.

L’attaquant de Francfort Hugo Ekitike a livré une interview à L’Équipe dans laquelle il est revenu sur son expérience au PSG et a évoqué les difficultés pour lui d’évoluer dans une équipe remplie de stars comme Neymar, Messi et Mbappé : « J’arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir… tu ne peux pas. Ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi, t’es derrière, tu essayes de gratter du temps. Deux minutes, quinze minutes, deux matchs sur le banc puis 60 minutes… Il n’y a pas de mensonge dans le foot. […] J’aurais pu faire mieux, c’est la vérité, mais on ne m’a pas aidé à ce que je fasse mieux. On ne m’a pas donné de la confiance. Même pendant les entraînements, même à travers des discussions… On n’a jamais vraiment pris le temps de discuter avec moi pour pouvoir m’aider. » Le Français s’est donc senti délaissé et isolé dans un Paris Saint-Germain dont le collectif tournait autour des trois stars en attaque.

Une renaissance qui l’amènerait jusqu’en équipe de France ?

En pleine renaissance à Francfort et âgé de seulement 22 ans, Hugo Ekitike n’a cependant rien perdu de ses ambitions. Interrogé sur une éventuelle convocation en sélection nationale, l’avant-centre ne se cache pas : « Je vois ça comme le graal. L’équipe de France représente tout. » Il ne craint pas non plus que le statut de son club joue en sa défaveur pour être sélectionné et espère marcher sur les traces d’un autre buteur français : « Randal (Kolo Muani) était en équipe de France quand il jouait à Francfort. Il l’a fait, donc pourquoi pas moi ? »

En tout cas, Hugo, on te le souhaite !

Ekitike, paré au (re)décollage ?