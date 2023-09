Verratti et Ekitike absents de la liste du PSG pour la Ligue des champions

Envole-toi, petit hibou.

Durant de longues heures, les supporters du Paris Saint-Germain ont été suspendus au choix d’Hugo Ekitike, pas loin de faire capoter le deal entre le club de la capitale et l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Finalement, l’ancien Nantais est bien devenu un joueur du PSG, même si Ekitike a décidé de ne pas rejoindre la Bundesliga, ce qui a eu le don d’agacer en haut lieu à Poissy. Placé au cours du mercato sur la liste des joueurs à exfiltrer, Ekitike est encore poussé vers la sortie par la direction, qui aurait décidé de ne pas l’inscrire dans le groupe de joueurs inscrits pour disputer la Ligue des champions, comme annoncé par RMC Sport et confirmé par Le Parisien.

Uu autre pestiféré ne figure pas dans cette liste déposée ce mercredi auprès de l’UEFA : Marco Verratti. Arrivé à Paris en 2012, le milieu de terrain a un tout autre statut que son cadet, mais bénéficie du même traitement de la part du PSG. Pisté avec insistance par l’Arabie saoudite mais aussi au Qatar, l’Italien se voyait faire toute sa carrière sous la tunique rouge et bleu et se retrouve désormais réduit au rôle d’indésirable. D’autant que le mercato saoudien est encore ouvert. En méforme physique, Presnel Kimpembe et Keylor Navas sont, eux, éligibles aux matchs européens des semaines à venir.

Les milieux de terrain présents dans cette liste ont intérêt à assurer.

Randal Kolo Muani, puisqu'il devait en être ainsi